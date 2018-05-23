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Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля на юго-востоке Москвы
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Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Четыре человека пострадали в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. Нижегородская в районе д. 90, корп. 1 произошло столкновение маршрутного автобуса марки ЛИАЗ и легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе», — рассказал собеседник агентства, отметив, что все четверо пострадавших госпитализированы.
Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП, скрылся с места происшествия, добавил источник.
Агентство «Москва»: последние новости
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