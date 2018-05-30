В Дудинке прошел международный турнир по керлингу

— Мы приветствуем развитие керлинга, особенно в преддверии Зимней универсиады, которая будет проходить в 2019 году в Красноярске . Керлинг впервые в этом году стал базовым видом спорта в нашем регионе. Краевая федерация по итогам 2017 года получила на всероссийском конкурсе звание «Лучший регион развития керлинга на территории России ». Край резко шагнул вперед, и в этом также есть заслуга турнира. Также подчеркну, что благодаря поддержке компании «Норникель» все проходит интересно, на высоком уровне, — отметил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

На открытии спортсменов и болельщиков радовали своим выступлением воздушные гимнастки, акробаты, фигуристы, танцоры. Украсил церемонию выступлением оркестр волынщиков из Москвы . Таким творческим способом всем напомнили, что родина керлинга — это Шотландия. Приветствовал всех и талисман Зимней универсиады 2019 года U-Лайка.

И.о. министра спорта края Сергей Алексеев после окончания церемонии открытия в интервью федеральным и местным журналистам отметил, что подобного рода крупные международные проекты работают на развитие и популяризацию вида спорта на территории всего региона:

— Жители нашего края керлинг любят, это доступный и интересный вид спорта. Наша задача поддерживать и развивать его. Я сам играю в керлинг, участвую в корпоративных турнирах среди муниципальных госслужащих. Три года назад в Дудинке мы проводили тестовые российские соревнования. В прошлом году ледовая арена «Таймыр» уже принимала свой первый международный турнир по керлингу. И это вошло уже в историю. Жители нашего севера прикоснулись к серьезному крупному международному проекту.

По регламенту турнира команды были поделены на две группы, по пять команд в каждой, сыграли по кругу. По результатам группового этапа по две лучшие пары вышли в плей-офф.

В итоге в матче за бронзу встретились россияне Мария Комарова-Даниил Горячев и чехи Зузана Гайкова-Томаш Паул. Наша команда сразу захватила инициативу и выиграла со счетом 8:3.

В финале боролись канадка Рэйчел Хомен-швед Никлас Эдин и шотландцы Джина Эйткен-Данкан Мензис. В упорнейшем сражении сильнее оказалась единственная интернациональная пара турнира — 7:6.

Что касается выступления команды Красноярского края, в составе которой играли Василий Грошев и Анна Веневцева, тренерский штаб сборной России высоко оценил игру сборной края и посоветовал нашим керлерам продолжать дальше упорно тренироваться.

— Если в целом оценивать выступление нашей команды на «Arctic Сup», то игры показали, что можно бороться с любым соперником. Будем работать над своими ошибками. Непобедимых нет! — поделился впечатлениями Василий Грошев.