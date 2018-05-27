Комарова и Горячев проиграли в полуфинале Arctic Curling Cup в Дудинке

Россияне Мария Комарова Даниил Горячев в полуфинале турнира Arctic Curling Cup в Дудинке уступили шотландцам Джине Эйткен и Данкану Мензису со счётом 6:7. Встреча проходила в равной борьбе. После четырёх эндов счёт был 3:3, а вот пятый энд шотландцам удалось «украсть» со счётом 3:0. Россияне вновь сравняли счёт, выиграв шестой и седьмой энды, но в восьмом точнее были соперники.

Во втором полуфинале канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин взяли верх над чехами Томашем Паулом/Зузаной Гайковой со счётом 11:7. Таким образом, в финале сыграют пары Хомен/Эдин — Эйткен/Мензис, а в матче за третье место — Комарова/Горячев — Гайкова/Паул.