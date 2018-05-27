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Комарова и Горячев проиграли в полуфинале Arctic Curling Cup в Дудинке
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Комарова и Горячев проиграли в полуфинале Arctic Curling Cup в Дудинке 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев в полуфинале турнира Arctic Curling Cup в Дудинке уступили шотландцам Джине Эйткен и Данкану Мензису со счётом 6:7. Встреча проходила в равной борьбе. После четырёх эндов счёт был 3:3, а вот пятый энд шотландцам удалось «украсть» со счётом 3:0. Россияне вновь сравняли счёт, выиграв шестой и седьмой энды, но в восьмом точнее были соперники.
Во втором полуфинале канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин взяли верх над чехами Томашем Паулом/Зузаной Гайковой со счётом 11:7. Таким образом, в финале сыграют пары Хомен/Эдин — Эйткен/Мензис, а в матче за третье место — Комарова/Горячев — Гайкова/Паул.
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