Кёрлинг. В Дудинке завершился Arctic Curling Cup 2018

И россияне не остались на нём без медалей. Хотя и не те россияне, от которых этого ждали.

Турниры по кёрлингу традиционно скоротечны, даже чемпионаты миры с участием 30-40 команд проходят быстрее, чем за неделю. Вот и третий Арктический кубок по кёрлингу уложился в четыре игровых дня. Но для участников пребывание в Дудинке оказалось насыщенным не только выступлениями на льду арены «Таймыр» (полуфиналисты провели за эти 4 дня по 6 игр), но и на мероприятия, которые подготовили организаторы. Уже в день прилёта гости успели побывать и в краеведческом музее, и в доме народного творчества, и на приёме у главы города. Символический обряд «посвящения в таймырцы», знаменитый мамонт Женя, найденный несколько лет назад и ставший событием в науке, гостеприимство местных жителей, уникальная культура народов Таймыра — масса эмоций и впечатлений и для гостей из Европы и Северной Америки, и для россиян.

После насыщенного первого дня пребывания на Таймыре уже на следующий день начались игры. Из-за обилия звёзд мирового уровня результаты турнира предсказать было очень трудно. Приятно удивил уровнем игры прославленный финн Маркку Уусипаавалниеми, который становился призёром чемпионатов мира ещё в прошлом веке. После исторического для финского кёрлинга серебра на Олимпийских играх 2006 года Маркку стал депутатом парламента, и казалось, что постепенно его карьера подходит к концу. Но в Дудинке 51-летний финн показал, что его мастерство никуда не ушло. Он был фактически играющим тренером для Эстер Юхас, и они уже в первом матче преподнесли сенсацию, обыграв шведско-канадскую пару Никлас Эдин/Рэйчел Хомен.

Этот дуэт стал событием в мире кёрлинга — и Никлас, и Рэйчел являются скипами своих команд, в их активе есть победы на чемпионатах мира, а Эдин выигрывал медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Эти звезды впервые вышли на лёд вместе именно в Дудинке, и было видно, что в первых играх им сложно найти «общий язык» на льду, хотя Никлас и знает английский в совершенстве.

После поражения от финнов Хомен и Эдин едва не упустили победу в матче против молодых игроков из Красноярского края Анны Веневцевой и Василия Грошева. Лишь замер положения камней в последнем энде позволил шведу и канадке перевести игру в экстра-энд, где сказался класс этих мастеров. Постепенно Хомен и Эдин стали прибавлять во взаимопонимании, и в итоге сумели занять первое место в своей группе, а затем и обыграть в полуфинале чешскую пару Зузану Гайкову и Томаша Паула.

Две другие российские пары успешно начали турнир, одержав по две победы в двух матчах. Серебряные призёры чемпионата мира среди смешанных пар 2018 года Мария Комарова Даниил Горячев в итоге вышли в полуфинал, одержав в группе 3 победы в 4 матчах. Однако в полуфинале россияне проиграли шотландцам Джине Эйткен и Данкану Мензису, которые едва ли не впервые играли здесь вместе (Джина добилась значительных успехов на национальном уровне с Брюсом Моуатом). Шотландцы стали ещё одним приятным сюрпризом на турнире — кёрлингисты с родины этого вида спорта почти не допускали ошибок, и показали очень ровный уровень игры, который и помог дойти им до финала турнира с таким сильным составом участников.

Еще одна российская пара Анастасия Брызгалова Алексей Тимофеев хоть и выступают вместе за клуб «Адамант» из Санкт-Петербурга , в одной команде не играли. По первым матчам казалось, что и этой российской паре удастся выйти в полуфинал, но в третий игровой день они потерпели два поражения. У россиян оставался шанс выйти в полуфинал по результатам тренировочных бросков даже после второго проигрыша, но шотландцы сумели обыграть чехов в экстра-энде и обойти Брызгалову и Тимофеева. Яркими событиями в рамках турнира стали, конечно, церемонии открытия и закрытия. Здесь перед зрителями выступили и воздушные акробаты, и фигуристы, и танцоры, и ансамбль волынщиков и барабанщиков. Прямо у арены было установлено пять чумов, в которых желающие могли согреться и выпить чаю, узнать о традициях и быте охотников и рыболовов Крайнего севера, приобрести сувениры и местные продукты, среди которых особой популярностью пользовались многочисленные виды енисейской рыбы. В центре внимания были и северные олени, которых привели в Дудинку оленеводы, с ними с удовольствием фотографировались даже жители Дудинки. Участники турнира также сделали немало селфи с дружелюбными хаски.

На самой арене зрителей встречали маскот Таймыра мамонт Женя, а также талисман зимней Универсиады 2019 года U-Лайка. Излишне говорить о сувенирах, карточках с символикой турнира, многочисленных автографах и селфи со спортсменами. Перед решающими матчами мастеров был сыгран финал детского турнира местных воспитанников школы кёрлинга. В нём победу под руководством российских кёрлингистов одержали Вениамин и Яна. Конечно, центральным событием стали матчи за награды турнира, которые собрали полные трибуны ледовой арены. В матче за третье место Мария Комарова и Даниил Горячев порадовали болельщиков и одержали убедительную победу над чешской командой со счётом 8:3.

Финал же получился очень упорным. После осторожного начала в середине игры лучше выглядели шотландцы, они повели 5-3, но в 6-м энде Данкан Мензис совершил ошибку, которая дорого стоила его команде — Хомен и Эдин выиграли три камня. Шотландцы сумели сравнять счёт в 7-м энде (6-6), но в 8-м энде последний бросок был у Рэйчел Хомен. Ситуация к этому моменту сложилась непростая, только точный бросок в самый центр дома мог принести победу. И знаменитая канадка не дрогнула, она совершила бросок, близкий к идеальному. Заслуженная победа 7:6 и первое место на турнире! На первом же совместном турнире с таким сильным составом участников Хомен и Эдин оказались лучшими.

Никлас Эдин сразу после победы сказал: «Мы с Рэйчел впервые играли вместе, поэтому в таком сильном по составу участников турнире победа стала приятным сюрпризом. Мы отлично провели время в Заполярье, получили огромное удовольствие и от игры, и от мероприятий». На церемонии награждения победители и призёры получили медали и кубки, а все участники — памятные сувениры. Призовые за первое место составили 10 000 долларов США, а общий призовой фонд — 30 000 долларов.