Канадка Хомен и швед Эдин выиграли турнир Arctic Curling Cup в Дудинке 

В Дудинке завершился турнир Arctic Curling Cup в Дудинке. В финале канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса со счётом 7:6. Судьба золотых наград решалась в последнем восьмом энде, где победную точку поставил бросок Хомен.
Чемпионка мира в классическом кёрлинге в составе сборной Канады и трёхкратный победитель чемпионатов мира вместе с мужской сборной Швеции за победу получили призовые в размере $ 10 тыс.
Ранее россияне Мария Комарова и Даниил Горячев во встрече за бронзу оказались сильнее соперников из Чехии.