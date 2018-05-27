Канадка Хомен и швед Эдин выиграли турнир Arctic Curling Cup в Дудинке

В Дудинке завершился турнир Arctic Curling Cup в Дудинке. В финале канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса со счётом 7:6. Судьба золотых наград решалась в последнем восьмом энде, где победную точку поставил бросок Хомен.