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Канадка Хомен и швед Эдин выиграли турнир Arctic Curling Cup в Дудинке
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Канадка Хомен и швед Эдин выиграли турнир Arctic Curling Cup в Дудинке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Дудинке завершился турнир Arctic Curling Cup в Дудинке. В финале канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса со счётом 7:6. Судьба золотых наград решалась в последнем восьмом энде, где победную точку поставил бросок Хомен.
Чемпионка мира в классическом кёрлинге в составе сборной Канады и трёхкратный победитель чемпионатов мира вместе с мужской сборной Швеции за победу получили призовые в размере $ 10 тыс.
Ранее россияне Мария Комарова и Даниил Горячев во встрече за бронзу оказались сильнее соперников из Чехии.
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