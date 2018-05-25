Брызгалова и Тимофеев одержали вторую победу на Arctic Curling Cup

В Дудинке продолжается Арктический кубок по кёрлингу, входящий в серию World Curling Tour. Участие в турнире с призовым фондом $ 30 тыс. принимают 10 смешанных пар. Россияне Анастасия Брызгалова Алексей Тимофеев в своём втором матче на турнире вновь одержали убедительную победу, на этот раз над шведами. Уже в первом энде россияне выиграли 5:0, после 4-го они вели 9:2, а точку в матче поставили в 7-м энде, после которого счёт стал 13:4. 8-й играть уже не потребовалось.

Брызгалова и Тимофеев с двумя победами в активе сделали серьёзную заявку на полуфинал и результатами, и своей игрой, а шведы, потерпевшие три поражения, уже утратили шансы на продолжение борьбы.