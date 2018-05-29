Арктический кубок по кёрлингу в Дудинке: яркое завершение мирового сезона

С 24 по 27 мая в Дудинке уже третий раз прошёл Арктический кубок по кёрлингу. На этот раз в турнире приняли участие 10 смешанных пар, которые разыграли 30 000 долларов призового фонда. Турнир стал завершающим в сезоне 2017/18 Мирового тура по кёрлингу. Арктический кубок — событие как для Таймыра, так для всего российского спорта: такое количество чемпионов мира и олимпийских призёров на одном соревновании привлекает внимание в любом виде спорта.

Но событием для кёрлинга турнир стал не только благодаря очень сильному составу участников, но и из-за той программы, которую подготовили организаторы единственного международного турнира за Полярным кругом.

Уже в день прилёта гости успели побывать и в краеведческом музее, и в доме народного творчества, и на приёме у главы города. Символический обряд «посвящения в таймырцы», знаменитый мамонт Женя, найденный несколько лет назад и ставший событием в науке, гостеприимство местных жителей, уникальная культура народов Таймыра — масса эмоций и впечатлений и для гостей из Европы и Северной Америки, и для россиян.

После насыщенного первого дня пребывания на Таймыре уже на следующий день начались игры. Из-за обилия звёзд мирового уровня результаты турнира предсказать было очень трудно. Приятно удивил уровнем игры прославленный 51-летний финн Маркку Уусипаавалниеми, который становился призёром чемпионатов мира ещё в прошлом веке. Он был фактически играющим тренером для Эстер Юхас, и эта пара уже в первом матче преподнесла сенсацию, обыграв шведско-канадский дуэт Никлас Эдин/Рэйчел Хомен. Эта команда стала событием в мире кёрлинга — и Никлас, и Рэйчел являются скипами своих команд, в их активе есть победы на чемпионатах мира, а Эдин выигрывал медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Эти звёзды впервые вышли на лёд вместе именно в Дудинке, и было видно, что в первых играх им сложно найти «общий язык» на льду, хотя Никлас и знает английский в совершенстве. После поражения от финнов Хомен и Эдин едва не упустили победу и в матче против молодых игроков из Красноярского края Анны Веневцевой и Василия Грошева.

Веневцева и Грошев смотрелись изначально слабейшей из трёх российских команд, но из-за своего выступления красноярцы, даже несмотря на 4 поражения, расстраиваться не должны. Лишь одна игра им не удалась совсем, а в трёх других они были близки к победам над гораздо более опытными и титулованными мастерами.

Две другие российские пары успешно начали турнир, одержав по две победы в двух матчах. Серебряные призёры чемпионата мира среди смешанных пар 2018 года Мария Комарова и Даниил Горячев в итоге вышли в полуфинал, одержав в группе 3 победы в 4 матчах. Однако в полуфинале россияне проиграли шотландцам Джине Эйткен и Данкану Мензису, которые едва ли не впервые играли здесь вместе. Шотландцы стали ещё одним приятным сюрпризом на турнире — кёрлингисты с родины этого вида спорта почти не допускали ошибок, и показали очень ровный уровень игры, который и помог дойти им до финала турнира с таким сильным составом участников.

Еще одна российская пара Анастасия Брызгалова и Алексей Тимофеев хотя и выступают вместе за клуб «Адамант» из Санкт-Петербурга, в одной команде не играли. По первым матчам казалось, что и этой российской паре удастся выйти в полуфинал, но в третий игровой день они потерпели два поражения. У россиян оставался шанс выйти в полуфинал по результатам тренировочных бросков даже после второго проигрыша, но шотландцы сумели обыграть чехов в экстра-энде и обойти Брызгалову и Тимофеева.

Однако игровые дни для спортсменов были заполнены не только ледовыми «битвами». Турнир этого года был посвящен детям Таймыра, и они стали полноценными участники Арктического кубка. На открытых уроках в школах Дудинки дети задавали игрокам самые неожиданные вопросы, на которые получали искренние ответы. А в Дудинской школе-интернате учащиеся выступили перед гостями с танцами, песнями и стихами, а затем угостили блинами, которые, конечно, особенно пришлись по вкусу иностранным спортсменам.

Много интересного ждало не только участников турнира, но и его зрителей. Яркими событиями в рамках турнира стали, конечно, церемонии открытия и закрытия. Здесь перед зрителями выступили и воздушные акробаты, и фигуристы, и танцоры, и ансамбль волынщиков и барабанщиков. Прямо у арены было установлено пять чумов, в которых желающие могли согреться и выпить чаю. В центре внимания были и северные олени, которых привели в Дудинку оленеводы, с ними с удовольствием фотографировались даже жители Дудинки. Участники турнира также сделали немало селфи с дружелюбными хаски.

На самой арене зрителей встречали маскот Таймыра — мамонт Женя, а также талисман зимней Универсиады 2019 года U-Лайка.

Перед решающими матчами мастеров был сыгран финал детского турнира местных воспитанников школы кёрлинга. В нём победу под руководством российских кёрлингистов одержали Вениамин и Яна.

Конечно, центральным событием стали матчи за награды турнира, которые собрали полные трибуны ледовой арены. В матче за третье место Мария Комарова и Даниил Горячев порадовали болельщиков и одержали убедительную победу над чешской командой со счётом 8:3. Финал же получился очень упорным. Шотландцы сумели сравнять счёт в 7-м энде (6-6), но в решающем энде последний бросок был у Рэйчел Хомен. И знаменитая канадка не дрогнула, она совершила бросок, близкий к идеальному. Заслуженная победа 7:6 и первое место на турнире! На первом же совместном турнире с таким сильным составом участников Хомен и Эдин оказались лучшими.

Никлас Эдин сразу после победы сказал: «Мы с Рэйчел впервые играли вместе, поэтому в таком сильном по составу участников турнире победа стала приятным сюрпризом. Мы отлично провели время в Заполярье, получили огромное удовольствие и от игры, и от мероприятий».

Спортсмены, многие из которых неоднократно выступали на Олимпийских играх и чемпионатах мира, отметили уровень организации турнира, удобство арены и качества льда в Дудинке.

Зрителям же пришёлся по душе кёрлинг мирового уровня, и все ждут нового Арктического кубка, чтобы тепло приветствовать новых гостей Таймыра!