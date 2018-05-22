Бегемоты спасли антилопу гну от крокодилов

Участник сафари в национальном парке Крюгера в ЮАР снял на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались гиппопотамы. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings на YouTube.

Скрывавшийся в воде крокодил схватил одну из пришедших на водопой антилоп за голову. К нему присоединилось другое пресмыкающееся, которое вцепилось в заднюю ногу животного. Вместе они потащили сопротивляющуюся добычу к водоему.

Гиппопотамы, сидевшие в реке, с интересом наблюдали за происходящей у них под носом схваткой. Когда крокодилы оказывались слишком близко, они покусывали их. Это помогло антилопе освободиться, и она поплыла прочь. Гиппопотамы окружили ее и следовали за ней до самого берега.

Выбравшись из воды, животное поковыляло вдоль реки, с трудом опираясь на поврежденную заднюю ногу. «Трудно не задумываться о том, какой исход его ждет после ранений, которое оно перенесло», — комментирует автор видео.

Гиппопотамы могут есть мясо, но считаются травоядными животными и питаются преимущественно травой. Крокодилы, как правило, избегают конфликтов с ними, а порой даже объединяют усилия для защиты от врагов.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В апреле сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео охоту гиеновидных собак на детеныша импалы. Он попытался спрятаться в воде, но гиппопотамы вытолкнули его на берег, где с ним расправились хищники.