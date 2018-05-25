Российский эксперт прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях C-500

Виктор Мураховский. МОСКВА , 25 мая — РИА Новости . Публикация CNBC о «секретных» испытаниях новейшей российской системы противоракетной обороны С-500 свидетельствует о попытках этого телеканала представить себя американским зрителям как обладателя «эксклюзивных инсайдов» от американских силовых структур, при этом представляемая ими информация является общеизвестной, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета коллегии ВПК РФ

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки, опубликовал информацию, согласно которой Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО-ПРО нового поколения С-500. Отмечается, что С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов.

Это не первая публикация CNBC об испытаниях новейших российских вооружений за эту неделю. Так, во вторник этот телеканал сделал публикацию согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными.

"Ни для кого не секрет, что сегодня Россия ведет госиспытания новейшей системы ПВО-ПРО С-500, по завершении которой она будет принята на вооружение нашей армии. Полигоны, на которых испытывается эта система большой дальности, давно известны, и секрета мы из этого не делаем. Видимо CNBC пытаются представить себя как уникальный канал, обладающий источниками в силовых структурах США . Мол, «мы имеем эксклюзивный доступ к данным американской разведки», — сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что за публикацией подобных материалов стоит желание телеканала «накрутить» себе рейтинг.

"Естественно, американцы через спутниковые системы разведки отслеживают эти испытания. Также не секрет, что С-500 будет обладать новыми управляемыми зенитными ракетами и повышенными возможностями по борьбе с баллистическими целями. Когда СМИ публикует подобные материалы, а тем более так часто, то речь идёт о погоне за рейтингами", — подчеркнул собеседник агентства.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.