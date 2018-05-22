Психологи проведут для зеленоградцев игровой тренинг «Дети — наше все»

2 июня в 14.00на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет тренинг родителей настоящих и будущих, психологов и педагогов, всех, кто интересуется детской психологией.

Тренинг содержит много полезной информации для родителей, игровые упражнения, которые увлекают всех участников процесса и позволяют лучше понять своих детей. В процессе игры каждый участник тренинга получит консультацию опытных психологов и научится полезным инструментам, которые сможет использовать в повседневной жизни.

В результате тренинга участники узнают:

— в чем состоит родительская роль;

— научатся понимать истинные мотивы детского поведения;

— в игровой методике смогут улучшить и усовершенствовать своего «внутреннего родителя»;

— смогут быстро справляться с конфликтами и создать в своей семье еще более здоровую и дружескую атмосферу;

— убедиться, что роль родителя может стать удивительным и увлекательным приключением.

Ведущие тренинга:

Марина Садекова — практикующий психолог, арт-терапевт, консультант английской академии цветотерапии. Ведущая различных тренингов для детей и взрослых, стаж работы 15 лет.

Ольга Пискарева — практикующий психолог, коуч, бизнес-тренер, ведущая тренингов личностного роста, стаж работы более 10 лет.

Вход свободный (18+). Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 762-42-10 или на официальном сайте КЦ «Зеленоград».