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Психологи проведут для зеленоградцев игровой тренинг «Дети — наше все»
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Психологи проведут для зеленоградцев игровой тренинг «Дети — наше все» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
2 июня в 14.00на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет тренинг родителей настоящих и будущих, психологов и педагогов, всех, кто интересуется детской психологией.
Тренинг содержит много полезной информации для родителей, игровые упражнения, которые увлекают всех участников процесса и позволяют лучше понять своих детей. В процессе игры каждый участник тренинга получит консультацию опытных психологов и научится полезным инструментам, которые сможет использовать в повседневной жизни.
В результате тренинга участники узнают:
— в чем состоит родительская роль;
— научатся понимать истинные мотивы детского поведения;
— в игровой методике смогут улучшить и усовершенствовать своего «внутреннего родителя»;
— смогут быстро справляться с конфликтами и создать в своей семье еще более здоровую и дружескую атмосферу;
— убедиться, что роль родителя может стать удивительным и увлекательным приключением.
Ведущие тренинга:
Марина Садекова — практикующий психолог, арт-терапевт, консультант английской академии цветотерапии. Ведущая различных тренингов для детей и взрослых, стаж работы 15 лет.
Ольга Пискарева — практикующий психолог, коуч, бизнес-тренер, ведущая тренингов личностного роста, стаж работы более 10 лет.
Вход свободный (18+). Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 762-42-10 или на официальном сайте КЦ «Зеленоград».
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