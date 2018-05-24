Ещё
Песков: Россия планирует контакты по линии дипломатов с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Россия планирует контакты по линии дипломатов с КНДР 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и КНДР планируют контакты по дипломатической линии для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Об этом в интервью НТВ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем надеется [на позитивное развитие ситуации]. Вы знаете, что [у России] планируются свои контакты, контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются", — сказал он.
"Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс [в урегулировании]", — добавил Песков.
ТАСС: последние новости
Топ-менеджмент "Русала" подал в отставку День славянской письменности и культуры отметят в России и других странах Глава минфина США заверил, что ведомство продолжит вводить санкции в отношении России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прокомментировала бунт морпехов184
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией176
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль478
Макрона предостерегли от ошибки30
Названа причина смерти пациенток в московской клинике15
Видео
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
10:33
Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»
Экономика Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Макрона предостерегли от ошибки
В мире Статьи
00:59
Собчак: Навальный страшно зол на меня
Политика
03:47
Дружба за деньги: Порошенко заплатил за встречу с Трампом
В мире Статьи
01:00
Бородину унизили на вручении престижной премии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение