Песков: Россия планирует контакты по линии дипломатов с КНДР 

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и КНДР планируют контакты по дипломатической линии для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Об этом в интервью НТВ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем надеется [на позитивное развитие ситуации]. Вы знаете, что [у России] планируются свои контакты, контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются", — сказал он.
"Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс [в урегулировании]", — добавил Песков.