Песков: Россия планирует контакты по линии дипломатов с КНДР

"Будем надеется [на позитивное развитие ситуации]. Вы знаете, что [у России] планируются свои контакты, контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются", — сказал он.

"Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс [в урегулировании]", — добавил Песков.