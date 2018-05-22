Зенитные системы C-500 назвали бесценным военным активом

Как отмечает ресурс militarywatchmagazine.com, действующие российские средства ПВО не имеют аналогов в других странах и являются символом военной мощи и технологической изощренности. В публикации сообщается, что уже вскоре может началться производство систем C-500, предназначенных прежде всего для противоракетной обороны, а также для уничтожения самолетов и даже низколетящих спутников.

Диапазон действия нового ЗРК оценивается в 600 километров, что превосходит возможности С-400 и ближайшего американского конкурента THAAD, радиус действия которого составляет до 200 километров.