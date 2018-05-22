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Volkswagen отзывает в России 11 тыс. Audi из-за возможного сбоя системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Volkswagen отзывает в России 11 тыс. Audi из-за возможного сбоя системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания ООО «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем производителя Audi на российском рынке, отзывает 11 003 автомобиля Audi A4, A5, Q5 и Q7, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении.
На отзываемых транспортных средствах будет проведено обновление ПО межсетевого интерфейса.
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