Volkswagen отзывает в России 11 тыс. Audi из-за возможного сбоя системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания ООО «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем производителя Audi на российском рынке, отзывает 11 003 автомобиля Audi A4, A5, Q5 и Q7, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах будет проведено обновление ПО межсетевого интерфейса.