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Audi отзывает более 11 тысяч машин из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Audi отзывает более 11 тысяч машин из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Drive.ru
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный дилер Audi в РФ отзывает более 11 тысяч автомашин в России из-за возможных проблем с работой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 11,003 тысячи автомобилей Audi (A4, A5, Q5, Q7), реализованных c 2017 года по 2018 год. На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля", — говорится в сообщении.
ГЛОНАСС — навигационная система двойного назначения. Вооруженными силами она применяется в высокоточном российском вооружении, для навигации и определении местоположения подразделениями. В гражданской сфере применение ГЛОНАСС очень велико: контроль передвижения транспортных средств, мониторинг инфраструктуры. Наиболее известным проектом в гражданской сфере является система «ЭРА-ГЛОНАСС», направленная на вызов оперативных служб на место ДТП, место которого определяется по спутниковой навигации.
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