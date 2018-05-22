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Лукашенко обрушился с критикой на проваливших чемпионат мира хоккеистов
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Лукашенко обрушился с критикой на проваливших чемпионат мира хоккеистов 

Lenta.ru 2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал хоккейную сборную республики, которая не набрала ни одного очка на чемпионате мира в Дании и вылетела из элитного дивизиона. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что в дальнейшем развитии белорусского хоккея предпочтение нужно отдавать национальной сборной. «Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — заключил президент.
Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе А. Команда проиграла все семь матчей, не набрав ни одного очка. Белорусы пропустили 36 шайб, забросив восемь.
Турнир, который проходил в Дании с 4 по 20 мая, выиграла команда Швеции. Серебряными призерами стали швейцарцы, бронзовыми — американцы. Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале.
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