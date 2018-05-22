Госдума призвала США «не волноваться» из-за неудачных испытаний ракет

Неудачи — неотъемлемая часть испытаний и вооружений, главное — чтобы они срабатывали на боевом дежурстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , комментируя якобы неудачные запуски российских ракет с ядерной энергоустановкой.

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке заявил, что все испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 по февраль 2018 года были неудачными. Согласно сообщению телеканала, другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.

"Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные ", — цитирует агентство слова депутата. Он отметил, что «во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят». Шерин напомнил, что ранее Великобритания также производила неудачные запуски.

"Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются", — заключил парламентарий.