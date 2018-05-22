Палеонтологи раскритиковали новый набор Lego

Новый набор Lego вызвал немало пересудов в палеонтологическом сообществе. Об этом сообщило издание The Verge.

На самом деле никто еще не находил полностью сохранившуюся и нетронутую тушу мамонта. Образцы, которые остались в вечной мерзлоте, менее милые и проявляют определённые признаки разложения

Виктория Херриджработник музея естественной истории в Лондоне

В минувшем апреле компания Lego объявила о запуске в продажу набора City, посвященного археологии. Однако исследователям игрушка показалась недостоверной, в адрес фирмы посыпались критические высказывания. Палеонтологам не понравились «слишком чистые» экспонаты и мамонты-«зомби».

В новой «археологической» коллекции Lego City детям будет чем развлечься: вытаскивать изо льдов саблезубых тигров и мамонтов можно с помощью самолетов, тягачей, грузовиков, арктических станций и снегоходов. Однако сотрудница музея естественной истории в Лондоне Виктория Херридж заявила, что игрушка не имеет ничего общего с реальностью. По ее словам, в жизни работа археологов куда грязнее, а животные и вовсе «похожи на зомби, а не на нетронутые образцы».

По словам куратора естественной истории в музее Плимута Яна Фридмана, у обычных палеонтологов нет денег на технику, представленную в наборе. Чаще всего работы ведутся при помощи лопат, огромных пил и кирок. Единственное, что более-менее вяжется с реальностью в коллекции Lego — снегоходы.

Тем не менее, исследователи рады, что их профессия начала популяризироваться среди детей. Они пожелали компании расширить «линейку» животных и добавить в нее пещерных медведей, древних гиен и лошадей.

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