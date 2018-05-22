РЖД протестируют проект по перевозке детей с проводником

Генеральный директор " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в январе 2018 года сообщал, что в 2018 году планирует ввести в поездах услугу по сопровождению ребенка проводником: при отправлении ребенка старше 10 лет проводник брал его под опеку и по прибытии передавал уполномоченному лицу.

"Мы очень долго дискутировали (с коллегами — ред.). Вопрос очень щепетильный и очень важный. Пришли в такому решению: все документы подписали, пилотный проект будет только Москва — Санкт-Петербург. Почему? В процессе изучения пришли к выводу о том, что поезд в одной точке стартует и идёт до конца, чтобы не было дополнительных остановок, чтобы всё мы могли прогарантировать", — сообщил Белозеров во вторник на встрече с депутатами "Единой России"

"Думаю, что до конца года мы это изучим и в таком очень жёстком режиме, и потом с вами пообсуждаем", — добавил глава РЖД, обращаясь к депутатам.

Подобная услуга в настоящее время есть в авиации. РЖД запустили такой сервис в поездах «Сапсан» (относятся к дирекции скоростного сообщения РЖД, не к ФПК).

Согласно информации на сайте РЖД, «Сапсаном» можно отправить ребенка в другой город без сопровождения родителей, передав его под ответственность экипажа поезда. Услуга предоставляется родителям или законным представителям детей в возрасте от 10 до 16 лет на маршрутах следования поезда, кроме промежуточных станций. Стоимость услуги 1,6 тысячи рублей. Оформление осуществляется не позднее чем за двое суток до отправления поезда.