«Единая Россия» разработает брошюру о безопасной перевозке детей без сопровождения родителями

«Партпроект «Крепкая семья» совместно с ОАО «РЖД» разработает брошюру для родителей о правилах путешествий детей без родителей, льготах на перевозки детей и новых инициативах. Брошюра будет доступна для жителей всех регионов в электронном виде, а также распространена в поездах. С этого года ОАО «РЖД» предоставит новую возможность семьям оформить «опеку» проводника для детей в возрасте старше 10 лет, которых родители отправляют в путешествие поездом без личного сопровождения», — приводятся в материале слова координатора партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольги Окуневой

Отмечается, что данная услуга будет доступна только осенью на прямых маршрутах, которые идут без остановок. При этом ключевым фактором запуска является обеспечение безопасности ребенка.

«Инициатива Федеральной пассажирской компании , которая позволяет оставлять детей под «опекой» проводника на время путешествия ребенка, своевременная, однако ее запуск должен дать родителям гарантию безопасности детей», — заявила О. Окунева.

Опека проводника — это полное сопровождение ребенка до пункта назначения. По прибытии его передают только доверенному лицу, которое указано родителями в заявлении.