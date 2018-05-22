Истребитель F-35 впервые применили в бою

Израиль стал первой страной в мире, которая использовала в бою истребитель F-35, заявил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин.

«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — передает РИА «Новости» слова Норкина, выступавшего на конференции перед коллегами из двух десятков стран.

Он отметил, что F-35 полностью готовы к боевому применению и регулярно участвуют в выполнении оперативных задач, а в израильских ВВС истребителям присвоили имя «Адир», что переводится с иврита как «могучий».

F-35 — самый дорогостоящий самолет в истории: полный цикл разработки обошелся Пентагону в 1,3 трлн долларов с учетом инфляции, а стоимость одного F-35 составляет 159 млн долларов. Как уже неоднократно отмечали наблюдатели, американский F-35 «погряз в проблемах».