В Крыловском районе Skoda Octavia, нарушив правила, влетела в грузовик

Пассажирку иномарки с различными травмами увезли в больницу

В Крыловском районе Skoda Octavia, нарушив правила, влетела в грузовик.

По предварительным данным, 21 мая около 5:30 Skoda Octavia ехала по трассе М-4 «Дон». В районе 1170-километра трассы 35-летний водитель за рулем иномарки, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в Foton 37026. Грузовая машина буквально раздавила легковушку. В результате ДТП 51-летняя пассажирка легковой машины была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД по краю.

В течение 21 мая сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 20 ДТП. В них двое погибли и 23 человека получили травмы различной степени тяжести.