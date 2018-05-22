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В Крыловском районе Skoda Octavia, нарушив правила, влетела в грузовик
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В Крыловском районе Skoda Octavia, нарушив правила, влетела в грузовик 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Пассажирку иномарки с различными травмами увезли в больницу
В Крыловском районе Skoda Octavia, нарушив правила, влетела в грузовик.
По предварительным данным, 21 мая около 5:30 Skoda Octavia ехала по трассе М-4 «Дон». В районе 1170-километра трассы 35-летний водитель за рулем иномарки, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в Foton 37026. Грузовая машина буквально раздавила легковушку. В результате ДТП 51-летняя пассажирка легковой машины была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД по краю.
В течение 21 мая сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 20 ДТП. В них двое погибли и 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
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