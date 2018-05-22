Путин не должен лить воду на мельницу Израиля

Обращает на себя внимание тот факт, что Россия вуалирует свою жесткую позицию в отношении американской политики хаоса на Ближнем Востоке по оси Сирии Ирана , когда речь идет об Израиле

Однако отправка российских военных в Сирию в сентябре 2015 года рассматривалась в том числе как сигнал к началу новой эры борьбы между крупными государствами на Ближнем Востоке. В международном сообществе доминировало убеждение, что Москва будет противостоять политике США , Израиля, Европы и любой ценой защищать интересы Тегерана Дамаска , поскольку российская внешняя политика вернулась назад во времена холодной войны, когда СССР поддерживал против США правящие режимы в Африке, Азии и Латинской Америке.

В 1990-е годы Кремль был не в состоянии оказать поддержку режиму Слободана Милошевича — сторонника России в Сербии . Россия не смогла препятствовать бомбардировкам НАТО боснийских сербов в 1995 году, а спустя четыре года, в 1999 году, когда решалась судьба Косово, не сумела противостоять атакам НАТО на Сербию.

В 2000-е годы Россия осталась сторонним наблюдателем смены правящих режимов в Киргизии Грузии , на Украине в результате «цветных революций». Это инертное состояние оставило самый яркий след в памяти ослабшей России.

Из-за бессилия России такие постсоветские республики, как Украина и Грузия, нацелились на вступление в НАТО.

В конце концов «величие державы измеряется ее способностью защитить своих друзей и союзников», и в эти годы Россия не выглядела способной сделать это. Но после войны в Грузии в 2008 году Россия смогла поднять голову. С гражданской войной в Сирии, начавшейся в 2011 году, и украинским кризисом, возникшим в 2014 году, Россия в противовес политике США стала постепенно демонстрировать силу.

В этот период Кремль сформулировал свою основную политику в форме протеста против однополярной глобальной гегемонии США. В этом контексте на Украине блок во главе с США потерпел поражение.

Затем в 2016 году Россия, вступив в тесное сотрудничество с Ираном и Турцией , по сути, пошла в обход США в Сирии.

Сейчас же Россия вместе с ЕС готовится вести новую борьбу против США, реализующих стратегию окружения Ирана.

Россия не занимает активную позицию в условиях ирано-израильской напряженности, а своей позицией в отношении израильской политики террора и геноцида на территории Палестины уступает даже ЕС. Стратегия «необъявленного альянса», созданного Россией с Тель-Авивом, прежде всего в Сирии, усиливают подозрения в адрес Кремля. Отныне мы переживаем период, когда во многих европейских столицах обсуждается бойкот Израиля.

Более того, Израиль сталкивается с международной изоляцией, при которой в ООН в его пользу голосуют только США и несколько стран Азии и Африки.

В такой период перед нами возникает Россия, которая спешит на помощь Израилю, переживающему угрозу утраты международного статуса и кризиса легитимности.

В кризисах вокруг Палестины и Ирана России тоже нужно достичь консенсус аналогично тому, что ей удалось сделать это с Турцией в Сирии.

В противном случае Россия переживет такое же стратегическое поражение, какое понесли США, вставшие на защиту Израиля, а не исламского мира численностью 1,4 миллиарда человек.