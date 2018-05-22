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В Израиле рассказали о более 100 ракетах, выпущенных 10 мая по самолетам страны из Сирии
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В Израиле рассказали о более 100 ракетах, выпущенных 10 мая по самолетам страны из Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Брянск Today
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /ТАСС/. Иранские силы 10 мая выпустили из Сирии по Голанским высотам 32 ракеты, затем сирийские ПВО направили не менее 100 ракет «земля-воздух» по израильским боевым самолетам в ходе ответного удара. Об этом сообщил во вторник командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин.
"Иранцы запустили 32 ракеты [по Голанам], мы перехватили четыре из них, остальные упали вне пределов израильской территории, — сказал он. — В ходе нашего ответного удара более 100 ракет типа «земля-воздух» были выпущены по нашим самолетам". Высказывания главы ВВС распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Рано утром 10 мая, согласно заявлениям израильских военных, иранские силы «Аль-Кудс» выпустили десятки ракет по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Вскоре после этого израильские ВВС подвергли бомбардировке несколько десятков иранских целей в арабской республике и сирийские установки ПВО.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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