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Новая русская ракета с ядерным двигателем пролетела всего 35 километров
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Новая русская ракета с ядерным двигателем пролетела всего 35 километров 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Путин утверждал, что новая ракета с ядерным двигателем обладает неограниченной дальностью, но в ходе самого успешного на сегодня испытания она преодолела всего 35 километров.
• С ноября 2017-го по февраль 2018 года эту крылатую ракету испытывали четыре раза, но каждый раз все заканчивалось ее падением.
• По оценке американской разведки, самый долгий испытательный полет продлился чуть больше двух минут, за которые ракета пролетела 35 километров, а потом потеряла управление и упала.
Российский президент Владимир Путин в этом году похвастался тем, что у России есть новая ракета с ядерным двигателем, обладающая неограниченной дальностью. Но по данным осведомленных источников, знакомых с содержанием доклада американской разведки об этой программе, после многочисленных попыток разработчикам так и не удалось провести ни одно успешное испытание.
С ноября по февраль эту крылатую ракету испытывали четыре раза, но каждый раз все заканчивалось ее падением, сообщили Си-Эн-Би-Си (CNBC) эти источники, попросившие не называть их имена.
По американским оценкам, самый долгий испытательный полет продлился чуть больше двух минут, за которые ракета пролетела 35 километров, а потом потеряла управление и упала. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, за которые ракета пролетела восемь километров.
По данным источников, в сообщениях на эту тему нет никакой информации о рисках для здоровья людей и для окружающей среды, которые может создать ядерный реактор ракеты.
Данное оружие, находящееся в разработке с начала 2000-х годов, использует бензиновый двигатель для взлета, после чего переключается на ядерный двигатель на маршевом участке траектории, объяснили источники Си-Эн-Би-Си.
Испытания, скорее всего, показали, что ядерное сердце крылатой ракеты так и не забилось, а поэтому она не смогла совершить тот полет неограниченной дальности, которым хвастался Путин.
По словам источников, кремлевское руководство приказало провести испытания, несмотря на возражения инженеров, работающих по этой программе. Они с беспокойством говорили о том, что система пока находится на начальном этапе разработки.
Выступая в марте с обращением к нации, Путин заявил, что эта крылатая ракета способна доставить ядерный боевой заряд в любую точку мира, обойдя вражеские системы противоракетной обороны. В той же двухчасовой речи Путин нахваливал новое гиперзвуковое оружие, назвав его «непобедимым».
Неделю тому назад Си-Эн-Би-Си удалось узнать, что этот гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, от которого у США в настоящее время нет защиты, будет готов к применению к 2020 году.
Источники рассказали, что Россия в 2016 году дважды успешно испытала данное оружие, которое может оснащаться ядерной боеголовкой. Третье испытание гиперзвукового аппарата было проведено в октябре 2017 года, и закончилось неудачей, потому что он упал за несколько секунд до нанесения удара по цели.
Ожидается, что четвертое испытание русские проведут этим летом.
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