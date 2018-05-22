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«Соединим периферию с наукоградами». Новосибирский академик предложил вариант моста через Обь
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«Соединим периферию с наукоградами». Новосибирский академик предложил вариант моста через Обь 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первоочередной по важности проект в рамках разработки генпланов трех научных центров Новосибирского — Советского района, Краснообска и Кольцово — строительство моста в районе станции Матвеевка. По мнению председателя СО РАН Валентина Пармона, который и озвучил идею проекта, строительство моста поможет связать Академгородок с Краснообском и сократить путь до 10 минут езды. «Этот проект был и он нам очень интересен, потому что сегодня приходится добирать в объезд до Советского района через дамбу ОбьГЭС с ее часовыми пробками», — высказался Пармон на расширенном заседании президиума СО РАН.
Матвеевский мост был заложен в последней редакции генплана развития города Новосибирска — об этом «ФедералПресс» рассказал архитектор и урбанист Игорь Поповский. «Там два интересных моста — Матвеевский и Нижнеельцовский. Первый соединяет Краснообск с Кольцово через улицу Одоевского и уходит на Восточный обход. Второй — обходит Краснообск и весь город и выводится на Ордынское шоссе. Фактически получается целый Юго-Западный транзит, который будет позволять через Кольцово, минуя весь город, доезжать до Толмачево. Это может стать следующим крупным проектом», — объяснил архитектор.
По словам Поповского, в идее Пармона есть здравый смысл: факт соединения двух научных поселков — Кольцово и Краснообска. «Получается, что и с помощью этого Матвеевского моста, Кольцово не только с Краснообском напрямую соединяется, дальше можно выехать и на Затулинку, и Петухова, и, опять же, на Ордынское шоссе. Вообще, каждый мост в генплане, в том числе и многострадальный Центральный мост, имеет градообразующее значение. Например, Матвеевский соединяет всю периферию левобережья с научными городками. Если бы могли получить федеральное финансирование, то цена проекты не будет», — уверен Игорь Поповский.
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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