Для ракетного комплекса «Кинжал» разработали самолет-носитель

Для авиационного ракетного комплекса «Кинжал» разработали специальную модификацию истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны.

Самолет выполняет роль так называемой «первой ступени». Он разгоняется, поднимается в небо и только после этого выполняет пуск.

В истребителе-перехватчике установили новое бортовое оборудование для преобразования в ударную машину. Помимо этого, с самолета сняли радар и увеличили запас топлива, а в кабину экипажа установили системы для управления новым вооружением.

Отмечается, что из-за новой методики боевого применения самолета пришлось переучивать пилотов. Комплекс может поражать авианосцы и эсминцы противника. В боевую часть «Кинжала» входит аэробаллистическая ракета серии «Искандер».