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Для ракетного комплекса «Кинжал» разработали самолет-носитель
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Для ракетного комплекса «Кинжал» разработали самолет-носитель 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Для авиационного ракетного комплекса «Кинжал» разработали специальную модификацию истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны.
Самолет выполняет роль так называемой «первой ступени». Он разгоняется, поднимается в небо и только после этого выполняет пуск.
В истребителе-перехватчике установили новое бортовое оборудование для преобразования в ударную машину. Помимо этого, с самолета сняли радар и увеличили запас топлива, а в кабину экипажа установили системы для управления новым вооружением.
Отмечается, что из-за новой методики боевого применения самолета пришлось переучивать пилотов. Комплекс может поражать авианосцы и эсминцы противника. В боевую часть «Кинжала» входит аэробаллистическая ракета серии «Искандер».
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