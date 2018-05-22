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В Псковской области автобус с детьми съехал в кювет
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В Псковской области автобус с детьми съехал в кювет 

Газета.Ru 2 часа назад
Источник в экстренных службах Псковской области сообщил, что в регионе произошло ДТП, в котором пострадали шесть детей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об экскурсионном автобусе, который следовал по трассе Р-23 по маршруту Санкт-Петербург — Псков. Авария произошла около населенного пункта Цапелька.
"…съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей", — рассказал источник.
Он добавил, что в настоящее время к месту происшествия направили резервный автобус. Кроме того, там находятся медики.
Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за выехавшего на встречную полосу сотрудника ГИБДД в Крыму.
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