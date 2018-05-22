В Псковской области автобус с детьми съехал в кювет

Отмечается, что речь идет об экскурсионном автобусе, который следовал по трассе Р-23 по маршруту Санкт-Петербург Псков . Авария произошла около населенного пункта Цапелька.

"…съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей", — рассказал источник.

Он добавил, что в настоящее время к месту происшествия направили резервный автобус. Кроме того, там находятся медики.