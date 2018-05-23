Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом увеличилось до 17 

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом, который перевозил организованную группу школьников, увеличилось до 17 человек. Об этом в среду сообщил ТАСС глава регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
Ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург — Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо и он съехал в кювет.
"Пострадавших в итоге 17 человек, они обратились за медицинской помощью. Из них двое взрослых, один из них госпитализирован. В детскую областную больницу доставили 15 детей, из них госпитализировано 11. Их состояние остается средней степени тяжести", — уточнил собеседник агентства.
Прокуратура Псковской области и региональное следственное управление Следственного комитета РФ проводят проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей. Врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил ответственным лицам оперативно докладывать ему о ходе расследования всех обстоятельств и причин ДТП, а также о состоянии пострадавших.