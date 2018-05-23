Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом увеличилось до 17

ПСКОВ , 23 мая. / ТАСС /. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом, который перевозил организованную группу школьников, увеличилось до 17 человек. Об этом в среду сообщил ТАСС глава регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов

Ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург — Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо и он съехал в кювет.

"Пострадавших в итоге 17 человек, они обратились за медицинской помощью. Из них двое взрослых, один из них госпитализирован. В детскую областную больницу доставили 15 детей, из них госпитализировано 11. Их состояние остается средней степени тяжести", — уточнил собеседник агентства.