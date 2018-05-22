Группа АДВ первой открыла личные кабинеты рекламодателей у НРА

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Единый продавец телерекламы Национальный Рекламный Альянс (НРА) и рекламная группа АДВ начали тестировать индивидуальные кабинеты рекламодателей, которые селлер официально анонсировал на прошлой неделе. Первыми участниками пилотного проекта стали клиенты агентств АДВ — Unilever и Mail.Ru Group , сообщили Sostav стороны. Эти рекламодатели получат доступ к данным НРА и смогут напрямую отслеживать ход ТВ-кампаний своих брендов.

Личный кабинет рекламодателя разработала компания НСК (разработчик технологий и продуктов для медиарекламного рынка) по заказу НРА на базе рабочего места рекламного агентства в системе ViMB (принадлежит НСК и развивается по заказу НРА), которая объединяет всех участников процесса купли-продажи телерекламы в едином программном пространстве. В личном кабинете рекламодатели смогут видеть всю статистику по собственным рекламным размещениям на ТВ в режиме реального времени: количество выходов рекламных роликов, их рейтинги, тип размещения, детализация по каналам и программам.

«Личный кабинет рекламодателя — это один из важнейших шагов на пути достижения нашей главной цели — построения абсолютно прозрачной высокотехнологичной среды продаж рекламы. Он, если и не совсем устранит, то хотя бы, насколько это возможно, минимизирует деструктивный эффект взаимного недоверия, которое зачастую присутствует во взаимоотношениях участников рынка. Наш интерес здесь сугубо прагматичный. Недоверие — это потеря денег. А мы не хотим их терять. Рекламодатели и рекламные агентства тоже не хотят терять свои деньги. Отрадно, что наш проект стал точкой совпадения интересов всех сторон», — говорит первый заместитель генерального директора НРА Сергей Коптев

По планам НРА, прямой доступ рекламодателей к статистике рекламных кампаний станет стандартом для телевизионных размещений уже в 2019 году.

Данные о размещении телерекламы через личный кабинет клиенты АДВ получат в специальном модуле Aizek.Itog. Он визуализирует результаты текущих и прошедших рекламных кампаний и строит связь между вложенными бюджетами и результативностью рекламы. Aizek — платформа, которую ранее разработала группа АДВ для автоматического планирования и закупки рекламного инвентаря на телевидении и в интернете, а также для оценки конверсии медиаинвестиций в бизнес-результаты (например, влияние на продажи продукта в розничной сети).

«После реорганизации бизнес-дивизионов АДВ в прошлом году нашей ключевой компетенцией стала разработка решений, направленных на повышение эффективности процессов планирования и закупки рекламного инвентаря. Личный кабинет рекламодателя — это совершенно новый для рынка инструмент, который позволит рекламодателю в режиме 24/7 видеть фактические данные НРА о своих рекламных кампаниях, а также, с помощью данных нашей аналитики, обогащать прошедшее и запланированное размещение аудиторными показателями и отслеживать эффективность ведения кампаний», — отмечает глава дивизиона АДВ Бенчмарк Илья Куценко.

Создание личного кабинета рекламодателя — один из шагов в рамках политики НРА по увеличению прозрачности на рекламном рынке. Для этого селлер, в том числе, перейдет на электронный документооборот и постарается сократить цепочку посредников между рекламодателем и телеканалами. Как заявил ранее первый заместитель гендиректора НРА Сергей Коптев, сейчас до медиакомпаний в среднем не доходит 15% рекламных денег.

У рекламодателей большие ожидания от тестирования личного кабинета. Они надеятся, что новый сервис поможет им лучше контролировать всю цепочку ТВ-сделки.

«Максимизация эффективности инвестиций в медиа — один из наших ключевых приоритетов. Как технологическая компания мы привыкли работать с данными в режиме реального времени и приветствуем инициативы коллег, направленные на повышение прозрачности и доступности данных. Надеемся, что наша экспертиза будет полезна для развития нового инструмента», — считает директор по медибаингу Mail.Ru Group Яна Морозова . «Этот проект, безусловно, важный для рынка шаг в сторону прозрачности взаимоотношений всех сторон в телевизионных сделках. Мы также ожидаем, что новый инструмент позволит нам усилить контроль над качеством размещения и, следовательно, повысить эффективность наших вложений в ТВ», — считают представители медиадепартамента компании Unilever.