И днем, и ночью: бомбардировщики Балтфлота Су-24 отработали удары по наземным целям 

Авиация разнесла в щепки объекты условного противника, не оставив от них пустого места.
Морская авиация Балтийского флота провела учения в Калининградской области. Фронтовые бомбардировщики Су-24 отработали бомбовые удары по наземным целям и фигуры высшего пилотажа.
Пилоты выполняют задания и днем, и ночью. Первее всего проводится разведка, которая позволит точно навести прицел и поразить условного противника огнем орудий. От живой силы, техники и командного пункта неприятеля не осталось и следа.
Летчики используют опыт, накопленный во время полетов в Сирии. После нанесения ударов пилоты отрабатывают фигуры высшего пилотажа — «бочки», развороты и «петли» помогают уйти от атак противника в небе.