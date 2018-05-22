И днем, и ночью: бомбардировщики Балтфлота Су-24 отработали удары по наземным целям

Авиация разнесла в щепки объекты условного противника, не оставив от них пустого места.

Морская авиация Балтийского флота провела учения в Калининградской области . Фронтовые бомбардировщики Су-24 отработали бомбовые удары по наземным целям и фигуры высшего пилотажа.

Пилоты выполняют задания и днем, и ночью. Первее всего проводится разведка, которая позволит точно навести прицел и поразить условного противника огнем орудий. От живой силы, техники и командного пункта неприятеля не осталось и следа.