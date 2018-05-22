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И днем, и ночью: бомбардировщики Балтфлота Су-24 отработали удары по наземным целям
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И днем, и ночью: бомбардировщики Балтфлота Су-24 отработали удары по наземным целям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиация разнесла в щепки объекты условного противника, не оставив от них пустого места.
Морская авиация Балтийского флота провела учения в Калининградской области. Фронтовые бомбардировщики Су-24 отработали бомбовые удары по наземным целям и фигуры высшего пилотажа.
Пилоты выполняют задания и днем, и ночью. Первее всего проводится разведка, которая позволит точно навести прицел и поразить условного противника огнем орудий. От живой силы, техники и командного пункта неприятеля не осталось и следа.
Летчики используют опыт, накопленный во время полетов в Сирии. После нанесения ударов пилоты отрабатывают фигуры высшего пилотажа — «бочки», развороты и «петли» помогают уйти от атак противника в небе.
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