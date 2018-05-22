Иномарка насмерть сбила бабушку в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске . Водитель иномарки, двигаясь во дворе задним ходом, сбил пожилую женщину. об этом «360» рассказали в областном главке МВД

«54-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz c320, двигался задним ходом по внутриквартальному проезду дома № 17 на проспекте Димитрова и в пути следования допустил наезд на женщину в возрасте около 80 лет, которая скончалась на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.

После трагедии инициирована доследственная проверка. Криминалистам предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства дорожной аварии и личность погибшей пожилой женщины устанавливаются.

В Новосибирске ремонтники начали укладывать новый асфальт на улице Котовского, где находится местная достопримечательность ‐ «яма на Котовского». Местные жители к качеству ремонтных работ относятся скептически.