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Иномарка насмерть сбила бабушку в Новосибирске
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Иномарка насмерть сбила бабушку в Новосибирске 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске. Водитель иномарки, двигаясь во дворе задним ходом, сбил пожилую женщину. об этом «360» рассказали в областном главке МВД.
«54-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz c320, двигался задним ходом по внутриквартальному проезду дома № 17 на проспекте Димитрова и в пути следования допустил наезд на женщину в возрасте около 80 лет, которая скончалась на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.
После трагедии инициирована доследственная проверка. Криминалистам предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства дорожной аварии и личность погибшей пожилой женщины устанавливаются.
В Новосибирске ремонтники начали укладывать новый асфальт на улице Котовского, где находится местная достопримечательность ‐ «яма на Котовского». Местные жители к качеству ремонтных работ относятся скептически.
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