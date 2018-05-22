Сирийская армия завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске 

ДАМАСК, 22 мая — РИА Новости. Правительственная армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске от боевиков террористической организации «Исламское государство»*, сообщили журналистам в российском центре по примирению в Сирии.
"Сирийская армия завершает освобождение Мухайям аль-Ярмук от боевиков. Накануне по указанию президента Сирийской арабской республики в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан из лагеря «Ярмук» были выведены старики, женщины и дети", — сообщил представитель центра.
Освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений сирийской армии.
Ранее при содействии центра по примирению, были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Калямуна в пригородной зоне Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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