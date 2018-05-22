CNBC: четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой завершились неудачно

НЬЮ-ЙОРК , 22 мая. / ТАСС /. Американский телеканал CNBC выступил с утверждением, что четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой завершились неудачно. Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала в понедельник.

По версии его источников, якобы осведомленных о докладе американской разведки на этот счет, ракету, работа над которой велась с начала 2000-х годов, «испытывали четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль текущего [года]». Во всех случаях тесты были неудачными, утверждает телеканал.

Как говорится в его публикации, самое долгое из испытаний продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 км, после чего контроль над ней был утерян, и она упала. По версии телеканала, в отчете на эту тему не упоминалась угроза для людей и экологии, связанная с повреждениями ядерной энергетической установки. Она якобы должна начинать работу лишь после того, как ракета поднимется в воздух с помощью другого двигателя. В ходе тех испытаний ядерная энергетическая установка, как утверждается, не сработала.

Тесты были начаты, несмотря на опасения конструкторов ракеты. Они говорили, что система еще не готова, утверждает американский телеканал.

Согласно версии его источников, другая российская ракета, способная совершать полеты на гиперзвуковой скорости, будет готова к боевому применению к 2020 году. Ее якобы дважды успешно испытывали в 2016 году, но в 2017 году одни испытания завершились неудачей. Четвертый тест, как утверждается, запланирован на это лето. Телеканал не приводит каких-либо подтверждений изложенной в материале версии.