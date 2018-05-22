Трамп потребовал от властей Венесуэлы восстановить демократию и прекратить репрессии

ВАШИНГТОН, 22 мая. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп потребовал в понедельник от властей Венесуэлы восстановить демократию, провести свободные и справедливые выборы, отпустить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского лидера.

"Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают народ Венесуэлы, который подвергается огромным страданиям из-за режима [венесуэльского президента Николаса] Мадуро. Мы призываем режим Мадуро восстановить демократию, провести свободные и справедливые выборы, незамедлительно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, а также прекратить репрессии и экономические лишения венесуэльцев", — заявил Трамп.

Он рассказал о своем новом указе, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Нынешний шаг Вашингтона затрагивает в том числе долг, относящийся к PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы. При этом указ лишает должностных лиц Венесуэлы возможности назначать ненадлежащую цену за госактивы. Президент также направил в Конгресс письмо, в котором вкратце рассказал о своем распоряжении.

Вашингтон заявил, что состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы были «фиктивными и нелегитимными». США неоднократно требовали от Мадуро прекратить попытки заменить состав избранной демократическим путем Национальной ассамблеи — однопалатного парламента, находящегося под контролем оппозиционной коалиции.