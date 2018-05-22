Ещё
Трамп потребовал от властей Венесуэлы восстановить демократию и прекратить репрессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп потребовал от властей Венесуэлы восстановить демократию и прекратить репрессии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал в понедельник от властей Венесуэлы восстановить демократию, провести свободные и справедливые выборы, отпустить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского лидера.
"Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают народ Венесуэлы, который подвергается огромным страданиям из-за режима [венесуэльского президента Николаса] Мадуро. Мы призываем режим Мадуро восстановить демократию, провести свободные и справедливые выборы, незамедлительно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, а также прекратить репрессии и экономические лишения венесуэльцев", — заявил Трамп.
Он рассказал о своем новом указе, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Нынешний шаг Вашингтона затрагивает в том числе долг, относящийся к PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы. При этом указ лишает должностных лиц Венесуэлы возможности назначать ненадлежащую цену за госактивы. Президент также направил в Конгресс письмо, в котором вкратце рассказал о своем распоряжении.
Вашингтон заявил, что состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы были «фиктивными и нелегитимными». США неоднократно требовали от Мадуро прекратить попытки заменить состав избранной демократическим путем Национальной ассамблеи — однопалатного парламента, находящегося под контролем оппозиционной коалиции.
ТАСС: последние новости
США предупредили КНР и РФ, что не признают выпущенные при Мадуро долговые бумаги Венесуэлы Еслямова названа лучшей актрисой Каннского фестиваля за роль в фильме Дворцевого "Айка" Эксперт: почти половина населения Ставрополья вывозит мусор на нелегальные свалки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Речь идет о выживании»98
США массово изымают доллары4
За имущество будут платить по-новому72
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли17
РФ отреагировала на слова Британии «о грязных деньгах»15
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение