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Виновником ДТП в Крыму стал пьяный сотрудник ДПС
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Виновником ДТП в Крыму стал пьяный сотрудник ДПС 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, ставшего виновником крупного ДТП в Ялте, передает Крыминформ.
Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем «Mercedes» в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги «Ялта — Севастополь».
Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
В настоящее время управлявший «Mercedes» сотрудник ГИБДД задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы и авто-техническая судебная экспертиза.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Кia», который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Mercedes» продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ». В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля «Кia», а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля «Кia» и восьмилетний пассажир автомобиля «ВАЗ».
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