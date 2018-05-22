Виновником ДТП в Крыму стал пьяный сотрудник ДПС

Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем «Mercedes» в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги «Ялта — Севастополь ».

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В настоящее время управлявший «Mercedes» сотрудник ГИБДД задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы и авто-техническая судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Кia», который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Mercedes» продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ». В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля «Кia», а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля «Кia» и восьмилетний пассажир автомобиля «ВАЗ».