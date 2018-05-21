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Рядом с базой «Хмеймим» сбили беспилотник
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Рядом с базой «Хмеймим» сбили беспилотник 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Система ПВО авиабазы «Хмеймим» в Сирии сбила беспилотник, заявил ТАСС представитель российской армии.
Разрушений и пострадавших нет.
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