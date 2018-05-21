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Рядом с базой «Хмеймим» сбили беспилотник
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Рядом с базой «Хмеймим» сбили беспилотник
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
Система ПВО авиабазы «Хмеймим» в
Сирии
сбила беспилотник, заявил
ТАСС
представитель российской армии.
Разрушений и пострадавших нет.
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