США предупредили КНР и РФ, что не признают выпущенные при Мадуро долговые бумаги Венесуэлы 

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. США предупредили Китай и Россию, что не признают легитимными долговые обязательства, которые берет на себя правительство Венесуэлы при президенте Николасе Мадуро. Об этом заявил в понедельник на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга, объявивший о подписанном президентом Дональдом Трампом указе, запрещающем в США операции с госдолгом Венесуэлы.
"Мы обсудили с Китаем вопрос по долговым обязательствам Венесуэлы и предупредили, что США, страны, входящие в Группу Лимы, и другие государства дали ясно понять, что в соответствии с конституцией Венесуэлы единственная структура, дающая разрешение на выпуск долговых бумаг — Национальная ассамблея. Это не может сделать ни Конституционная ассамблея, которая незаконно была создана правительством, ни сам диктаторский режим. Мы призвали Китай учитывать данный факт", — отметил представитель администрации.
По его словам, «мы обсуждали это и с Россией, дали им ясно понять, что только Национальная ассамблея может разрешить выпуск долговых бумаг».
Как уточнил представитель администрации, новый указ Трампа «запрещает проведение американскими гражданами и какими бы то ни было лицами, находящимися в США, любых транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность». Нынешний шаг Вашингтона затрагивает в том числе «долг, относящийся к PDVSA — государственной нефтяной компании» Венесуэлы, добавил он, подчеркнув, что «указ лишает должностных лиц Венесуэлы способности назначать ненадлежащую цену за госактивы.
Вашингтон заявил, что состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы были „фиктивными и нелегитимными“. США неоднократно требовали от Мадуро „прекратить попытки заменить состав избранной демократическим путем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента — прим. ТАСС)“, находящейся под контролем оппозиционной коалиции. „Выборы в нее должны состояться лишь в 2021 году, что закреплено в конституции 1999 года“, — указывал, в частности, Госдепартамент.