США предупредили КНР и РФ, что не признают выпущенные при Мадуро долговые бумаги Венесуэлы

"Мы обсудили с Китаем вопрос по долговым обязательствам Венесуэлы и предупредили, что США, страны, входящие в Группу Лимы , и другие государства дали ясно понять, что в соответствии с конституцией Венесуэлы единственная структура, дающая разрешение на выпуск долговых бумаг — Национальная ассамблея. Это не может сделать ни Конституционная ассамблея, которая незаконно была создана правительством, ни сам диктаторский режим. Мы призвали Китай учитывать данный факт", — отметил представитель администрации.

По его словам, «мы обсуждали это и с Россией, дали им ясно понять, что только Национальная ассамблея может разрешить выпуск долговых бумаг».

Как уточнил представитель администрации, новый указ Трампа «запрещает проведение американскими гражданами и какими бы то ни было лицами, находящимися в США, любых транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность». Нынешний шаг Вашингтона затрагивает в том числе «долг, относящийся к PDVSA — государственной нефтяной компании» Венесуэлы, добавил он, подчеркнув, что «указ лишает должностных лиц Венесуэлы способности назначать ненадлежащую цену за госактивы.