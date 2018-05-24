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В США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы
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В США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В США приняли решение выслать двух дипломатов Венесуэлы в качестве симметричного ответа на действия Каракаса, передает РИА «Новости» заявление Государственного департамента Соединенных Штатов.
Согласно заявлению Госдепа, страну должны покинуть поверенный в делах Венесуэлы в США и заместитель генерального консула в Хьюстоне. Представителям дипмиссии отводится 48 часов на выполнение данного требования.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух американских дипломатов. Это решение он принял из-за того, что 18 мая США ввели новые санкции в отношении Каракаса. Позднее в Госдепе негативно отозвались о решении Маудро.
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