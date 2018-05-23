Помпео пообещал равнозначный ответ на высылку дипломата из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости США ответят равнозначно на объявление своего поверенного в делах в Венесуэле персона нон-грата, заявил в среду госсекретать США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.

Ранее Мадуро объявил персона нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона . Тот должен покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что речь также идет о заместителе главы миссии Брайане Наранджоу.

"Мы, действительно, этим утром получили официальное уведомление об объявлении персона нон-грата нашего временного поверенного в делах. Мы ответим соответствующе, безусловно, равнозначно… Мы знаем, что есть второй американский дипломат, которого тоже объявят персона нон-грата", — сказал Помпео.