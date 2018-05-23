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Помпео пообещал равнозначный ответ на высылку дипломата из Венесуэлы
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Помпео пообещал равнозначный ответ на высылку дипломата из Венесуэлы 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. США ответят равнозначно на объявление своего поверенного в делах в Венесуэле персона нон-грата, заявил в среду госсекретать США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.
Ранее Мадуро объявил персона нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Тот должен покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что речь также идет о заместителе главы миссии Брайане Наранджоу.
"Мы, действительно, этим утром получили официальное уведомление об объявлении персона нон-грата нашего временного поверенного в делах. Мы ответим соответствующе, безусловно, равнозначно… Мы знаем, что есть второй американский дипломат, которого тоже объявят персона нон-грата", — сказал Помпео.
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