Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы старшего дипломата посольства США

«Я объявил его персоной нон грата, и я объявляю о высылке временного поверенного в делах США в течение 48 часов», — сказал Мадуро

Напомним, что накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым гражданам и юридическим лицам США запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы . Кроме того, запрещается использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства этой южноамериканской страны превышает 50 процентов.

Таким образом Белый дом отреагировал на прошедшие в Венесуэле президентские выборы, итоги которых в США отказались признавать. На выборах убедительную победу одержал действующий президент Николас Мадуро, набравший около 68 процентов голосов.