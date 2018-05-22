Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы старшего дипломата посольства США 

«Я объявил его персоной нон грата, и я объявляю о высылке временного поверенного в делах США в течение 48 часов», — сказал Мадуро.
Напомним, что накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым гражданам и юридическим лицам США запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы. Кроме того, запрещается использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства этой южноамериканской страны превышает 50 процентов.
Таким образом Белый дом отреагировал на прошедшие в Венесуэле президентские выборы, итоги которых в США отказались признавать. На выборах убедительную победу одержал действующий президент Николас Мадуро, набравший около 68 процентов голосов.
В российском МИД заявили, что Москва не будет придерживаться санкций США в отношении Венесуэлы. Россия будет внимательно изучать их воздействие на интересы российских компаний.