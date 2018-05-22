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Женщина и ее годовалый малыш погибли по вине пьяного полицейского
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Женщина и ее годовалый малыш погибли по вине пьяного полицейского 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Происшествие случилось в Крыму: вчера, 21 мая, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, двигаясь на своем «Мерседесе» от поселка Гаспра, неоднократно выезжал на встречную полосу, что и привело к смертельной аварии с участием трех автомобилей. Сперва полицейский врезался в Kia, а затем в ВАЗ.
В результате аварии женщина, сидевшая за рулем корейского автомобиля, погибла. Умер и ее годовалый малыш. Еще один пассажир из KIA, а также 8-летний ребенок из машины ВАЗ, попали в реанимацию с тяжелыми травмами.
Виновник аварии был задержан: оказалось, что инспектор управлял своим автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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