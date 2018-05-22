Женщина и ее годовалый малыш погибли по вине пьяного полицейского

В результате аварии женщина, сидевшая за рулем корейского автомобиля, погибла. Умер и ее годовалый малыш. Еще один пассажир из KIA, а также 8-летний ребенок из машины ВАЗ, попали в реанимацию с тяжелыми травмами.

Виновник аварии был задержан: оказалось, что инспектор управлял своим автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.