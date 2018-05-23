В Ялте арестовали сотрудника ГИБДД, обвиняемого в гибели двух человек в ДТП

"Сегодня в Ялте по ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли женщина и ее годовалая внучка. Мать погибшего ребенка в тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП с тремя машинами произошло на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, одним из участников ДТП был старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения. Он не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем KIA.

После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибла водитель KIA, а также ее пассажир — ребенок, телесные повреждения получил другой пассажир KIA и 8-летний пассажир ВАЗ.