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В устроенном пьяным гаишником ДТП погибли женщина и ребенок
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В устроенном пьяным гаишником ДТП погибли женщина и ребенок 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пьяный инспектор ГИБДД в Крыму попал в автоаварию, в результате которой погибли женщина и годовалый ребенок. Об этом во вторник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 21 мая, на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра, где столкнулись три автомобиля — Mercedes, Kia и ВАЗ.
«Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка городского типа Гаспра в направлении автодороги Ялта —Севастополь. Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.
Полицейский допустил столкновение с автомобилем Kia, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибла женщина —водитель автомобиля Kia, а также ее пассажир — годовалый ребенок.
Кроме того, пострадали еще один пассажир Kia и восьмилетний ребенок, который находился в российской легковушке. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.
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