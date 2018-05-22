В устроенном пьяным гаишником ДТП погибли женщина и ребенок

Севастополь — По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 21 мая, на трассе Ялта Гаспра , где столкнулись три автомобиля — Mercedes, Kia и ВАЗ.

«Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка городского типа Гаспра в направлении автодороги Ялта —Севастополь. Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

Полицейский допустил столкновение с автомобилем Kia, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибла женщина —водитель автомобиля Kia, а также ее пассажир — годовалый ребенок.

Кроме того, пострадали еще один пассажир Kia и восьмилетний ребенок, который находился в российской легковушке. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.