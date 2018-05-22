Сотрудники МВД России проводят проверку по факту ДТП в Ялте, в котором погибли 2 человека

Сегодня около 18-40 час. в г. Ялте произошло столкновение 3-х легковых автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, из них 2 человека погибли, в т.ч. 1 малолетний ребенок.

По предварительным данным, виновник ДТП — сотрудник ГИБДД УМВД по г. Ялте, управлявший личным автомобильным в свободное от службы время.

В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.