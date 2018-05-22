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Сотрудники МВД России проводят проверку по факту ДТП в Ялте, в котором погибли 2 человека
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Сотрудники МВД России проводят проверку по факту ДТП в Ялте, в котором погибли 2 человека 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Сегодня около 18-40 час. в г. Ялте произошло столкновение 3-х легковых автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, из них 2 человека погибли, в т.ч. 1 малолетний ребенок.
По предварительным данным, виновник ДТП — сотрудник ГИБДД УМВД по г. Ялте, управлявший личным автомобильным в свободное от службы время.
По поручению Первого заместителя Министра внутренних дел Александра Горового на место происшествия выехали сотрудники Контрольно-профилактического и кадрового подразделений Центрального аппарата МВД России для проведения проверки и изучения всех обстоятельств происшествия.
В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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