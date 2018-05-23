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Опция «Фогейм» получила новые преимущества
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Опция «Фогейм» получила новые преимущества 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Опция «Фогейм» в уникальном тарифном плане «Игровой» (услуга «Домашний интернет») стала ещепривлекательнее — в ней увеличилось количество бонусов и преимуществ в популярных играх Lineage 2, BladeandSoul и PointBlank. Поклонникам этих игр стоит поторопиться с подключением тарифа «Игровой», потому что он поможет быстрее добиваться высоких результатов.
«Ростелеком» — интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет, обслуживает 12,7 млн домохозяйств и организаций. В начале 2016 года, первым из операторовразработал специальный тарифный план для российских поклонников онлайн-игр — «Игровой», партнерами в котором выступают самые популярные игры.
«Игровой» — это экосистема сервисов, в которой объединено всё, что нужно онлайн-игроку, в частности максимальная скорость передачи данных «Домашнего интернета» (до 250 Мбит/с), низкий пинг, а также различные игровые преимущества, которые доступны пользователям тарифного плана без дополнительной платы.
4game (Фогейм) от компании Innova — одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 55 млн зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру BladeandSoul и шутерPointBlank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке. Опция «Фогейм» предоставляет игрокам в Lineage 2, BladeandSoul и PointBlank целую систему бонусов и преимуществ, которые начисляются автоматически — просто за подключение и пользование тарифом «Игровой»: • различные игровые преимущества и артефакты — оружие, боевой опыт, амулеты и др., все они позволяют быстрее добиваться высоких результатов в играх; • приветственные бонусы за подключение; • повышенные бонусы за стаж — чем больше срок пользования опцией, тем больше размер бонусов.
Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте4game.rt.ruи по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
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