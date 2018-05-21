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Пенс назвал выборы в Венесуэле несвободными
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Пенс назвал выборы в Венесуэле несвободными 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президентские выборы в Венесуэле были фиктивными. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Выборы в Венесуэле были фиктивными, несвободными и нечестными. Незаконный результат этого поддельного процесса — еще один удар по демократическим традициям в Венесуэле", — говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что США выступают против диктатуры в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле.
20 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.
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