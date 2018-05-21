Пенс назвал выборы в Венесуэле несвободными

"Выборы в Венесуэле были фиктивными, несвободными и нечестными. Незаконный результат этого поддельного процесса — еще один удар по демократическим традициям в Венесуэле", — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что США выступают против диктатуры в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле.