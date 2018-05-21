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В Fortninte в первый год разыграют $ 100 млн
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В Fortninte в первый год разыграют $ 100 млн 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Разработчик Epic Games разыграет в Fortnite $ 100 млн в первый год соревнований.
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