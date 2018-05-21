Помпео заявил о поддержке США суверенитета Грузии

США поддерживают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в международно признанных границах, — указал он. — Наши страны — тесные партнеры и друзья. Мы гордимся нашей дружбой

И будем укреплять с Грузией отношения стратегического партнерства". Трансляция его выступления велась на сайте Госдепартамента.

Помпео, возглавивший Госдепартамент 26 апреля, повторил позицию Вашингтона, утверждающего, что " Россия оккупировала часть Грузии — Абхазию Южную Осетию ". «Мы призываем Россию выполнить все свои обязательства в соответствии с соглашением о перемирии, заключенном в 2008 году, в том числе вывести свои войска» из Абхазии и Южной Осетии и «отказаться от признания их независимыми государствами», сказал госсекретарь.

По его словам, США по-прежнему поддерживают устремления Тбилиси вступить в НАТО и надеются на то, что «однажды Грузия и США будут союзниками» по этому блоку.

Помпео отметил, что на переговорах с Квирикашвили намерен «обсудить продолжающиеся в Грузии реформы, взаимосвязь между национальной безопасностью и демократией». «Торжество закона, независимая судебная система, подотчетное народу правительство, уважительное отношение к плюрализму мнений — все это играет важную роль в продвижении демократии. Мы призываем Грузию создавать возможности для того, чтобы все голоса в политике и прессе были услышаны, укреплять систему сдержек и противовесов между властями власти», — заметил госсекретарь.

Грузия — за углубление отношений

Квирикашвили в свою очередь заявил, что Тбилиси «видит большой потенциал для дальнейшего углубления отношений в соответствии со стратегическими отношениями двух стран». «Поддержка со стороны США позволила укрепить правительственные институты и создала больше возможностей для экономического развития в Грузии», — продолжил он.

По его словам, «двустороннее военное сотрудничество помогает Грузии модернизировать свои вооруженные силы», «развивать оперативную совместимость» с войсками стран-членов НАТО. «Наши ежегодные военные расходы уже превышают 2% ВВП, что требуется от членов НАТО», — заметил он. «Членство Грузии в НАТО будет способствовать повышению уровня безопасности в Европе», — считает премьер.

Он также заверил в том, что Грузия — «одна из немногих стран, предпринимательский климат в которой обеспечивает справедливые торговые отношения с США».