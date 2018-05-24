Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»

Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»Врио министра печати и информации Республики Дагестан Рашид Акавов по поручению Председателя Правительства Артема Здунова посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок».

По словам Рашида Акавова, цель поездки — определение степени готовности лагеря к предстоящему оздоровительному сезону.

В ходе визита директор лагеря Заур Шабаев показал корпуса проживания детей, медпункт, пищеблок, столовую и другие объекты, находящиеся на территории лагеря.

Министр проверил состояние противопожарной готовности, пожарный водоём, наличие правоустанавливающих документов, договоров поставщиков продуктов, вывоза бытовых, медицинских отходов, медицинских книжек персонала. Им была отмечена высокая степень готовности лагеря к предстоящему летнему сезону.