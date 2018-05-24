Ещё
Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок» 

Mirmol.ru 24 мая 2018
Фото: Mirmol.ru
Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»Врио министра печати и информации Республики Дагестан Рашид Акавов по поручению Председателя Правительства Артема Здунова посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок».
По словам Рашида Акавова, цель поездки — определение степени готовности лагеря к предстоящему оздоровительному сезону.
В ходе визита директор лагеря Заур Шабаев показал корпуса проживания детей, медпункт, пищеблок, столовую и другие объекты, находящиеся на территории лагеря.
Министр проверил состояние противопожарной готовности, пожарный водоём, наличие правоустанавливающих документов, договоров поставщиков продуктов, вывоза бытовых, медицинских отходов, медицинских книжек персонала. Им была отмечена высокая степень готовности лагеря к предстоящему летнему сезону.
Mirmol.ru: последние новости
Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве со Сбербанком Архиеписком Варлаам выразил соболезнования семьям погибших при нападении на церковь в Грозном Махачкалинцев приглашают принять участие в реконструкции главной площади
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вернет Турции 1 млрд244
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»479
Китай и Европа обойдутся без США163
Названа причина развода Шнурова c Матильдой42
Путин успокоил испугавшихся иностранцев32
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение