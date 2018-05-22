Более 13 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Дагестане в 2018 году

Более 13 тысяч детей смогут отдохнутт этим летом в оздоровительных лагерях в Дагестана

«В этом году в Дагестане всеми формами отдыха планируется охватить более 13 тысяч детей и подростков. На эти цели предусмотрено более 167 миллинов рублей из республиканского бюджета», — сообщили ТАСС Минобрнауки Дагестана.

Детей летом будут принимать на отдых в двух десятках санаториях в Дагестане. «Еще около трехсот детей смогут отдохнуть за пределами республики — в учреждениях Кабардино-Балкарии », — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в регионе также будут работать 68 пришкольных лагерей дневного пребывания.

В Минобрнауки также отметили, что педагоги, вожатые и студенты, которые будут работать в лагерях, уже прошли курсы повышения квалификации. Первая смена в оздоровительных учреждениях стартует в середине июня.