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Более 13 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Дагестане в 2018 году
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Более 13 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Дагестане в 2018 году 

«Это Кавказ» 22 мая 2018
Фото: «Это Кавказ»
Более 13 тысяч детей смогут отдохнутт этим летом в оздоровительных лагерях в Дагестана.
«В этом году в Дагестане всеми формами отдыха планируется охватить более 13 тысяч детей и подростков. На эти цели предусмотрено более 167 миллинов рублей из республиканского бюджета», — сообщили ТАСС в Минобрнауки Дагестана.
Детей летом будут принимать на отдых в двух десятках санаториях в Дагестане. «Еще около трехсот детей смогут отдохнуть за пределами республики — в учреждениях Кабардино-Балкарии», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в регионе также будут работать 68 пришкольных лагерей дневного пребывания.
В Минобрнауки также отметили, что педагоги, вожатые и студенты, которые будут работать в лагерях, уже прошли курсы повышения квалификации. Первая смена в оздоровительных учреждениях стартует в середине июня.
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